Poślubiła Mieczysława Rakowskiego. Nazywano ją "kochanicą komunisty"

"Cała Warszawa biegała na Kępińską, przy tym nie była to ulica, tylko całkiem świeża aktorka, największy w owym sezonie talent, który nagle strzelił. Janda epoki Gomułki, była to gwiazda ciepła, przytulna, z męskich marzeń do poduszki" – pisano w "Alfabecie Urbana".