Posmaruj rolkę w środku pastą. Szybko sobie podziękujesz

Pasta do zębów składa się w 60 do 70 proc. ze składników o właściwościach ściernych i wybielających. Pozostałe 30 proc. stanowią substancje pieniące i zapobiegające wysychaniu pasty, a także konserwanty. Dlatego też pasta do zębów doskonale nada się do czyszczenia tkanin czy armatury. Podpowiadamy, jak w nietypowy sposób wykorzystać pastę do zębów.