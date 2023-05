Posmaruj tym kran. Po kamieniu nie zostanie nawet ślad

Jak poradzić sobie z twardą wodą?

Nie mamy wpływu na poziom twardości wody, która dociera do naszych mieszkań. Można jednak nieco ją zmiękczyć, inwestując w specjalistyczne filtry. Dzięki nim pozbawiona jest metali ciężkich, mikroplastików i zanieczyszczeń. Co ważne, filtry sprawiają, że woda staje się miększa, co przekłada się nie tylko na smak, ale i na oddziaływanie na skórę, włosy czy armaturę.