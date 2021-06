Postanowiła przekłuć rocznej córce uszy. "Nigdy nie doświadczyłam takiego hejtu"

Psycholog Agata Pajączkowska z poradni Psychowskazówka przyznaje, że przekłuwaniu uszu dzieciom to delikatny temat, zwłaszcza jeśli są to niemowlęta. – Nie ma co ukrywać, że jeśli przekłuwa się uszy dzieciom kilkumiesięcznym, to nie dlatego, że one same tego chcą, a dlatego, że jest to decyzja czy wręcz zachcianka rodziców bądź opiekunów. Ogólnie warto w tej kwestii decyzję pozostawić dziecku, oczywiście starszemu, pod warunkiem, że nie ma ku temu przeciwwskazań medycznych – mówi terapeutka.