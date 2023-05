Postaw na parapecie. Muchy uciekną co do jednej

Już jedna mucha jest w stanie zirytować człowieka, a co dopiero, kiedy ich liczba w domu przekracza kilkanaście osobników. Wprawdzie nie żyją one zbyt długo, bo zaledwie miesiąc, ale w tym czasie samica jest w stanie złożyć nawet kilkaset jajeczek. To prosta droga do prawdziwej inwazji. Jeśli chcesz pozbyć się much z domu, zastosuj ten prosty patent. Dzięki niemu owady szybko wyniosą się z domu.