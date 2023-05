Postaw na parapecie. Pająki nawet się nie zbliżą

Arachnofobia objawia się panicznym lękiem przed pająkami. Rozmiar czy wygląd nie mają tutaj znaczenia. Sam widok, nawet najmniejszego pająka, wywołuje u osoby chorej atak panicznego lęku. Wiele osób, choć nie zmaga się z arachnofobią, nie przepada za towarzystwem pająków. Jeśli chcesz ustrzec się przed wizytą pająków w swoim domu, wykorzystaj jeden z poniższych sposobów.

Zasadź tuż obok drzwi. Pająki nawet się nie zbliżą

Pająki są bardzo wyczulone na pewne zapachy. Niektóre aromaty są dla nich przyjemne, a niektóre działają na nie odstraszająco. Na nasze szczęście pająki nie lubią zapachów, które dla nas, ludzi, są przyjemne. A mianowicie zapachu lawendy i mięty. Jeśli masz taką możliwość, zasadź te rośliny w pobliżu drzwi wejściowych. Jeśli nie, postaw w doniczce przy drzwiach lub na zewnętrznych parapetach. Zarówno lawenda, jak i mięta, wydzielają intensywny zapach, który odstraszy pająki. Kiedy go poczują, nie będą nawet próbować przedostać się do naszego domu.

Spryskaj tym drzwi i okna. Genialny trik z TikToka

Lato to pora roku, w której to pająki są szczególnie aktywne. Pojawiają się wszędzie — w lasach, parkach, na ulicach, ale też z naszych domach. Jeśli nie chcesz, żeby pająki zadomowiły się w twoim mieszkaniu, wypróbuj prosty, ale skuteczny patent z TikToka.

Kara, użytkowniczka, która publikuje pod nazwą @karaskorner_123 opublikowała filmik, na którym pokazuje, jak przygotowuje spray odstraszający pająki. Bazuje on na trzech składnikach — olejku eterycznym z mięty pieprzowej, płynie do mycia naczyń i wodzie. Jeśli wierzyć komentarzom pod publikacją, ten patent jest naprawdę skuteczny. Jak go przygotować?

Do niewielkiej buteleczki z atomizerem wlej wodę, łyżeczkę płynu do mycia naczyń i kilkanaście kropel olejku z mięty pieprzowej. Zamiast olejku z mięty, z powodzeniem możesz wykorzystać olejek eteryczny z lawendy albo zmieszać te dwa olejki ze sobą. Tak przygotowanym specyfikiem spryskaj ramy okien i drzwi, a także wszystkie kąty, w których to mogłyby zalęgnąć się pająki. Zapach odstraszy nie tylko pająki, ale też kleszcze i muchy. Zabieg powtarzaj co kilka dni.

