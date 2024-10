Postaw obok roślin. Przetrwają sezon grzewczy

Pierwszą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest wilgotność powietrza. Intensywne ogrzewanie mieszkań sprawia, że powietrze staje się suche, co niekorzystnie wpływa na rośliny. Większość roślin doniczkowych pochodzi z tropikalnych stref klimatycznych, gdzie wilgotność powietrza jest znacznie wyższa. Aby ją zwiększyć, warto umieścić pojemniki z wodą na kaloryferach lub tuż przy roślinach i używać nawilżaczy powietrza .

Dla wielu roślin problem stanowi także brak dostępu do naturalnego światła, które zimą jest ograniczone. Dodatkowe oświetlenie, takie jak lampy LED, może znacznie poprawić sytuację , emitując światło o odpowiedniej intensywności. Przesuwanie roślin bliżej okien to kolejny sposób na zapewnienie im większej ilości światła, jednak nie należy ich umieszczać bezpośrednio na parapetach, gdzie mogą być narażone na zimne przeciągi.

Podlewanie roślin w sezonie grzewczym jest również kluczowe. Należy to robić mądrze, aby uniknąć przepełnienia donic . Ważne jest dbanie o czystość liści, aby pory się nie zapychały, a rośliny mogły "oddychać". Warto zapewnić też roślinom raz w tygodniu kąpiele. Umieścić donice z roślinami w wannie i delikatnie spryskiwać je wodą.

