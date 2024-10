Przytnij metodą "max 20". Dzięki temu przetrwają zimę

Zdrowe pędy należy przyciąć na długość ok. 10-15 cm od podstawy, zostawiając maksymalnie 20 cm pędu nad ziemią . Taki zabieg nie tylko ułatwi roślinie przetrwanie zimy, ale też sprawi, że wiosną szybciej wypuści nowe pędy. Ważne jest, aby przycinanie wykonać ostrymi i czystymi narzędziami, co zminimalizuje ryzyko uszkodzenia rośliny.

Wsyp do ziemi. Pelargonie będą uginać się od kwiatów aż do przymrozków

Pelargonie należy po przycięciu przenieść do chłodnego i jasnego miejsca, gdzie temperatura wynosi od 5 do 10 st. C. Może to być garaż, piwnica lub nieużywana klatka schodowa. W takich warunkach rośliny będą miały najlepsze szanse na przetrwanie.