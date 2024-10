Najgorszy termin na koszenie trawnika przed zimą. Opłakane skutki

Jesień to czas, kiedy natura przygotowuje większość roślin do spoczynku. Liście zmieniają kolory, a powietrze staje się rześkie i chłodne. To idealny moment, aby zadbać o trawnik i zabezpieczyć go przed nadchodzącymi mrozami.

O trawę dbamy nie tylko wiosną i latem. Nawet jesienią należy ją kosić, ale trzeba pamiętać, by nie obcinać jej zbyt krótko. Dzięki zachowaniu odpowiedniej długości źdźbeł, korzenie będą dobrze zabezpieczone przed śniegiem i niską temperaturą.

Kiedy wykonać ostatnie koszenie trawy przed zimą?

Ostatnie koszenie trawy przed zimą to kluczowy element pielęgnacji ogrodu. Ogrodnicy zwracają uwagę, aby najlepiej zaplanować je na koniec października lub początek listopada. Wszystko zależy jednak od warunków atmosferycznych i tempa wzrostu trawy.

Warto obserwować prognozy pogody. Jeśli przewidujesz przymrozki, nie czekaj z koszeniem do ostatniej chwili. Trawa powinna być przystrzyżona, gdy ma jeszcze kilka dni do pierwszych mrozów, aby mogła się "przygotować" na nadchodzącą zimę.

Podczas ostatniego koszenia zwróć uwagę na wysokość cięcia. Optymalna długość wynosi około 4-5 cm. Dzięki temu korzenie będą miały lepsze warunki do gromadzenia wilgoci oraz składników odżywczych w glebie. Jeśli źdźbła będą za wysokie, trawa może gnić pod warstwą śniegu.

Nie zapomnij o usunięciu liści i innych resztek organicznych zaraz po wykonanym zabiegu. Gromadzenie się dużej ilości odpadów na trawie może prowadzić do jej gnicia i rozwoju chorób grzybowych w przyszłości.

Dlaczego warto zadbać o trawnik szczególnie jesienią?

Ogrodnicy twierdzą, że jesień to kluczowy czas na odpowiednią pielęgnację trawnika. O tej porze roku zadbaj o odpowiednie nawożenie. O tej porze roku sięgaj po nawozy pozbawione azotu. Szukaj tych, które w swoim składzie mają fosfor i potas, czyli pierwiastki, które są odpowiedzialne za lepsze krzewienie i poprawianie odporności źdźbeł na niskie temperatury.

Jesienią warto także pomyśleć o wertykulacji i aeracji gleby przed nadejściem mrozów. Umożliwi to lepszą cyrkulację powietrza oraz dostarczenie składników odżywczych do korzeni trawy. Rozważ też pokrycie swojego trawnika cienką warstwą kompostu lub torfu. Taki naturalny "płaszczyk" sprawi się, jako dodatkowa ochrona przed przemarznięciem.

Zadbany trawnik to taki, na którym na próżno szukać mchu. Jeśli jednak widzisz go w kilku punktach, masz dwie opcje. Po pierwsze zastosowanie oprysku preparatami, które zawierają siarczan żelaza. Po drugie zbadanie pH gleby. Jeśli widać mech pomiędzy źdźbłami, to znak, że ziemia jest zbyt kwaśna i musisz reagować.

