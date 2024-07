Problemy u rolnika z Podlasia. Walczy z zarazą

"Rolnicy. Podlasie" to jeden z najpopularniejszych paradokumentów ostatnich lat. Pokazuje prawdziwe życie rolników żyjących na malowniczym Podlasiu. Jednym z uczestników, który wzbudza największe zainteresowanie jest Andrzej z Plutycz.

Rolnik nie może narzekać na brak pracy. Niedawno wyremontował podwórko i już przymierza się do renowacji domu. Do tego dochodzi codzienna praca na polu, na które wkradły się stonki ziemniaczane . Redakcja "Super Expressu" pokazała, jak poradził sobie z zarazą.

Andrzej Onopiuk pochodzi z niewielkiej wsi Plutycze, znajdującej się nieopodal Bielska Podlaskiego. Posiada 50 hektarową ziemię, z czego jeden hektar zajmuje pole do uprawy ziemniaków. Poza uprawą zajmuje się także hodowla zwierząt. Nie może narzekać na brak pracy, zwłaszcza o tej porze roku.

Niestety, na polu pojawiła się stonka ziemniaczana. To jeden z najgorszych szkodników ogrodowych, który jest w stanie całkowicie zniszczyć uprawę. W materiale opublikowanym na łamach "Super Expressu" pokazał, jak walczy z zarazą. Mimo zagrożenia ze strony szkodników, humor go nie opuszczał.

Rolnik zaczął od pozbycia się liści, a następnie zabrał się za opryskiwanie. - Ten opryskiwacz to jest bardzo dobry, bo on jest nowy i on ma 15 metrów długości — mówił w opublikowanym video. Pomagał mu jego kolega, Jarek. Mężczyzna wpadł na pomysł, żeby namalować na kamieniach biedronki. - Może stonka w końcu przestraszy się — zażartował.