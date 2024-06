Postawiła na zwierzęcy print od stóp do głów. Wyszło perfekcyjnie

We wtorkowe popołudnie, 4 czerwca, gwiazdy ściągnęły na pokaz najnowszej kolekcji Mariusza Przybylskiego . W pierwszych rzędach nie zabrakło Anny Popek , Mai Hyży , Joanny Moro , Magdaleny Lamparskiej , Ady Fijał , Tomasza Ciachorowskiego, Marcina Bosaka czy Andrzeja Piasecznego.

Na wydarzeniu zjawiła się też Marta Żmuda Trzebiatowska, która przeważnie stroni od ścianek, lecz gdy już się pojawia, to zazwyczaj ściąga wszystkie spojrzenia. Teraz nie było inaczej, a faktorem, obok zjawiskowej urody, stał się look rodem z safari .

Nie da się ukryć, że w trendach rządzi teraz panterka, która pojawia się na instagramowych profilach niemalże wszystkich fashionistek. Z kolei zeberka jest zdecydowanie subtelniejszą i bardziej urokliwą alternatywą, jeśli chodzi o modne printy zwierzęce . Nic dziwnego, że Żmuda Trzebiatowska postanowiła ubrać się w ten wzór w zasadzie od stóp do głów – poczynając od bluzki z ciekawym detalem, czyli prześwitującymi rękawami.

Drugim elementem były spodnie w kant z lekko zwężającymi się nogawkami. Te charakteryzowały się gęstszym wzorem oraz satynowym połyskiem. Monotematyczny duet idealny? Nie mamy wątpliwości. Aktorka dobrała do tego czarne sandałki na obcasach, które stanowią must have w letniej garderobie każdej elegantki.