Postawili 35‑metrowy dom. Teraz mają dalsze plany

Kasia i Jędrek Gąsienicowie zyskali popularność za sprawą programu "Gogglebox. Przed telewizorem". I choć na co dzień mieszkają w Zakopanem, to postanowili wybudować sobie mały, a dokładnie 35-metrowy domek z dala od miejskiego zgiełku. Teraz chcą rozbudować go o taras.

Gdy tylko pojawili się w "Gogglebox. Przed telewizorem", od razu zaskarbili sobie sympatię widzów. Kasia i Jędrek Gąsienicowie od tego czasu wystąpili jeszcze w kilku programach TTV, a na stacji TVN można było ich oglądać w "Azja Express".

Ponadto prężnie prowadzą swoje instagramowe profile, gdzie dzielą się szczegółami życia prywatnego. Stąd wiemy, że para mieszka na co dzień w centrum Zakopanego, ale posiada również mniejszy domek.

Kasia i Jędrek Gąsienicowie wybudowali 35-metrowy dom

35-metrową nieruchomość postawili w niecały rok po tym, jak Kasia Gąsienicowa otrzymała w prezencie 25 arów zarośniętego sadu. Prace być może były mozolne, za to efekt jest zachwycający. Drewniana "Gąsienicówka" z wielkimi oknami odznacza się góralskim klimatem, który widać w każdym detalu wnętrza. Piec kaflowy, ruda kanapa, wzorzysty dywan – wielu zakochałoby się w tym folklorystycznym stylu.

Mają domek letniskowy. Brakuje jeszcze tarasu

Teraz małżeństwo planuje rozbudować swój 35-metrowy domek o taras. Na razie Gąsienicowie stawiają leżaki na trawie, ale chcą, by to wkrótce się zmieniło. Co więcej, postanowili poprosić internautów o poradę.

"Postanowiłam zrobić sobie taras na leżaki przed domem, stąd też pytanie od blondynki do was – robili państwo swoje tarasy z jakąś konkretną firmą, czy kupiliście państwo deski i składali sami? Przyznam, że bliżej mi do drugiej opcji, ale na razie kompletnie nie wiem nic prócz wymiarów tarasu" – napisała Kasia Gąsienica na Instagramie. Z komentarzy wynika, że wiele osób budowało swoje tarasy własnoręcznie.

