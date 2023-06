Posunęła się za daleko. Trudno oderwać wzrok od bioder

Co więcej, przestają zaskakiwać. W końcu ile czasu można oglądać dekolty do pępka? W tym momencie powinnyśmy ugryźć się w język, ponieważ Kim Kardashian poddała sukienkę pewnym modyfikacjom i przeniosła wycięcie tam, gdzie raczej rzadko bywa .

Ten ostentacyjny trend, który wspomina ciemną stronę mody z czasów "milenijnej pluskwy" i majtki wystające znad biodrowych spodni, z pewnością nie należy do najbardziej finezyjnych i utrzymanych w dobrym guście.

