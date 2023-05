Kim Kardashian ledwo szła po schodach. Nagranie z Met Gali obiegło sieć

Met Gala 2023 już za nami. To jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mody, które co roku organizowane jest w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. W sieci krążyły plotki, że na słynnych schodach nie pojawi się żadna z sióstr z klanu Kardashian-Jenner. Spekulacje okazały się jednak nieprawdziwe. Jak wyglądała Kim Kardashian?