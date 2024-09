Posyp i zostaw na 15 minut. Spalenizna zejdzie bez trudu

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie przypalił garnka czy patelni. Czasem wystarczy tylko na chwilę spuścić kuchenkę z oczu i problem gotowy. Jak uniknąć męczącego szorowania w celu pozbycia się spalenizny? Istnieją sprawdzone metody.

Nasyp do wnętrza naczynia i przetrzyj. Spalenizna zniknie

Wiele osób w pierwszej kolejności sięga po druciak, by usunąć zabrudzenia. Metalowa myjka skutecznie zdziera spaleniznę. Niestety, jej użycie może trwale zniszczyć powierzchnię naczyń. Zamiast tego drastycznego sposobu wypróbuj triki, które rozpuszczą czarny osad. Plusem jest to, że nie trzeba wydawać fortuny na silne detergenty. Wystarczą produkty z kuchni.

Gruboziarnista sól, gąbka i płyn do mycia naczyń. Tyle wystarczy, by uratować garnki i patelnie. W pierwszej kolejności zagotuj wodę i wlej ją do przypalonego naczynia, pozostawiając na kilka minut, by przypalenia zmiękły. Wylej wodę, a na spód naczynia wsyp sól. Lekko wilgotną gąbkę pokryj płynem do naczyń i przetrzyj nią naczynie. Sól skutecznie rozpuści spaleniznę. Naczynie stanie się czyste bez uciążliwego szorowania.

Przypalony spód patelni? Jest na to patent

Patelnie, które często mają bezpośredni kontakt z ogniem, również ulegają przypaleniu. Zwykły płyn do naczyń czy mleczko czyszczące mogą okazać się nieskuteczne. Aby przywrócić patelnię do stanu niemalże nowego, posyp ją solą i sodą oczyszczoną, przykrywając wszelkie zabrudzenia. Następnie dodaj odrobinę płynu do naczyń i delikatnie wymieszaj wszystko gąbką, starannie pokrywając spód patelni.

Przykryj całość zwilżonym octem ręcznikiem papierowym. Poczekaj 15 minut, usuń papier i przetrzyj patelnię. Powinna lśnić czystością. Ta metoda sprawdzi się również przy czyszczeniu garnków czy wnętrza piekarnika.

