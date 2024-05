Przetnij ręcznik papierowy na pół. Trik, który ma ogromne znaczenie

Ręczniki papierowe zrobione ze specjalnego rodzaju papieru stworzonego do wycierania i pochłaniania wody, zyskały na popularności w XX wieku. Ich powstanie, jak w przypadku wielu innych innowacyjnych produktów, było wynikiem przypadku.

W firmie Scott Paper Company, która była wówczas liderem na globalnym rynku papierniczym, wyprodukowano partię bibułki, która okazała się zbyt gruba. Zamiast marnować ten produkt, postanowiono wykorzystać go w inny sposób, co doprowadziło do powstania ręczników papierowych.