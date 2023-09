Ukryta funkcja zmywarki. Zapomnisz o wodzie w zakamarkach naczyń

Pamiętajmy, aby przez cały czas mocno trzymać szufladę, inaczej wypadnie z zawiasów albo nawet spadnie na podłogę. Ponownie unosimy szufladę, aż kółko znajdzie się na końcu prowadnicy. Teraz najeżdżamy górnym kółkiem na prowadnicę i powoli wsuwamy po niej szufladę, by na listwie znalazły się dwa kółka. Wsuwamy szufladę ponownie, do samego końca. I gotowe! Będzie ułożona pod kątem, co ułatwi spływanie wody.