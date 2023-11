Posyp piekarnik. Stanie się idealnie czysty bez wysiłku

Czyszczenie piekarnika to prawdziwa zmora. Nie ma w domu drugiego tak trudnego do wyszorowania na błysk miejsca. Czy można sobie tę czynność nieco ułatwić? Oczywiście, wystarczy znać odpowiednie sposoby.

Piekarnik bardzo łatwo zapuścić, a przywrócenie go do stanu pierwotnej czystości wymaga wiele wysiłku, pomysłowości i… zszarganych nerwów. Cudów można jednak dokonać również przy minimalnym nakładzie sił i środków, o ile tylko wie się, jak to zrobić. Tłuszcz, przebarwienia i ślady po przypaleniach znikną w mgnieniu oka, jeśli zastosujesz ten prosty trik. Nie wymaga wcześniejszych zakupów. Wszystko to, co będzie potrzebne, prawdopodobnie masz już w domu.

Uparte zabrudzenia nie schodzą? Czas je zmiękczyć

Sprytne zmiękczanie zabrudzeń przed ich wyczyszczeniem to sposób, który sprawdzi się w wypadku wielu kuchennych sprzętów, nie tylko samego piekarnika. Sam proces jest banalnie prosty – wystarczy naczynie żaroodporne wypełnione wodą i sokiem wyciśniętym z jednej cytryny (można go zastąpić dodatkiem octu, jednak zapach będzie znacznie mniej przyjemny). Naczynie wkładamy do piekarnika, nastawiamy go na min. 200°C i zostawiamy na 30-40 min. Parująca, zakwaszona woda pomoże zmiękczyć najtrudniejsze do usunięcia zabrudzenia, z którymi teraz poradzimy sobie znacznie lepiej.

Gdy piekarnik ostygnie, możemy przystąpić do kolejnego kroku. Teraz przyda się gąbka (koniecznie taka z ostrą stroną) oraz woda z mydlinami. Gąbką szorujemy wszystkie zabrudzenia, przecieramy i spłukujemy. Jeśli pozostały jakieś uparte plamy, możemy je potraktować wodą z octem – na pewno znikną.

Posyp piekarnik i zapomnij o problemie. Usuwa wszystkie zabrudzenia

Kolejny niemal magiczny sposób dotyczy czyszczenia szyby w piekarniku, która niezwykle łatwo ulega przebarwieniom. Aby przywrócić jej dawny blask, trzeba zastosować złoty środek niezastąpiony w każdej kuchni, czyli po prostu sodę oczyszczoną. Piekarnik otwieramy, a szybę polewamy gorącą wodą. Następnie posypujemy ją obficie sodą oczyszczoną, po czym czekamy kilka minut, dając jej szansę na działanie. W tym czasie możemy sięgnąć po folię aluminiową, urwać jej spory kawałek i zwinąć w kulkę. Będzie nam w tym triku bardzo potrzebna.

Za pomocą kulki z folii szorujemy szybę piekarnika, usuwając z niej brud. Trzeba to jednak robić z wyczuciem, aby nie porysować delikatnej powierzchni. Na koniec przemywamy szybę wilgotną ściereczką i wycieramy do sucha. Jeśli zostaną jakiekolwiek zacieki, pozbędziemy się ich, używając płynu do czyszczenia okien.