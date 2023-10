Indukcja jak nowa. Wystarczy tylko przetrzeć

Kuchenka indukcyjna brudzi się znacznie szybciej niż gazowe palniki. Z łatwością osadza się na niej tłuszcz, powstają zarysowania po garnkach i naczyniach, widać plamy po osadach z wody czy rozsypanych przypadkiem przypraw. Jak sobie radzić z płytą indukcyjną, aby służyła dłużej bez awarii, a dodatkowo wyglądała jak nowa? Oto sprawdzony trik, który na pewno pomoże.

Zapomnij o drogich środkach. Możesz zniszczyć płytę

Wciąż nie jest łatwo znaleźć w sklepach środki czystości przeznaczone wyłącznie do indukcji. Zresztą, nie warto wydawać na nie pieniędzy, skoro istnieją sposoby nie tylko prostsze, ale i bezpieczniejsze. Zawsze warto postawić na bardziej ekologiczne, tradycyjne rozwiązania, wykorzystując przy okazji to, co mamy pod ręką.

Wbrew pozorom to bardzo ważne, bo zbyt ostrymi środkami chemicznymi lub intensywnym szorowaniem możemy dodatkowo uszkodzić płytę lub spowodować powstanie rys, których trudno będzie się pozbyć – chyba że razem z kuchenką. Aby tego uniknąć, odwołajmy się do domowych sposobów, które zawsze się sprawdzają i nie powodują uszkodzeń.

Ten sposób działa cuda. Przygotuj domową pastę

Aby usunąć zabrudzenia z kuchenki, przygotuj pastę czyszczącą. To zajmie tylko moment, ponieważ jej wykonanie jest niezwykle proste. Potrzebne składniki już masz w domu. Przygotuj ocet, sodę oczyszczona oraz płyn do naczyń. Należy je zmieszać w takiej samej ilości, czyli 1:1:1. Pasta musi mieć gęstą konsystencję, nie może być zbyt lejąca.

Gdy pasta czyszcząca będzie gotowa, przecieramy nią płytę indukcyjną, używając do tego kuchennej gąbki. Jeśli zabrudzenia są stare, zaschnięte i trudne do usunięcia, możemy najpierw nałożyć pastę i na chwilę ją zostawić, aby miała czas zadziałać. Następnie przecieramy płytę indukcyjną wilgotną gąbką i polerujemy ściereczką z mikrofibry. To ważny krok, który nada jej blasku. Dzięki temu nasza indukcja ponownie stanie się czysta i błyszcząca, zupełnie jak nowa!