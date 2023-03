Poszła do damskiej toalety. Bulwersujące, co ją spotkało

Ane Piżl prężnie prowadzi swoje media społecznościowe. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 65 tys. osób. To właśnie za jego pośrednictwem stara się mówić o równości, uważności i społeczności LGBT+. Teraz zwróciła uwagę na sytuacje, z którymi wielokrotnie się spotkała w damskich toaletach. Przez to, jak wygląda, była nie tylko z nich wypraszana, ale także narażona na niezliczoną ilość nieprzyjemnych komentarzy. Zdradza, jak poradzić sobie w sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni, czy do publicznej łazienki weszła kobieta, czy mężczyzna.