Poszła do programu Sablewskiej. "Przeżyłam koszmar"

Program wywołuje u widzów spore emocje. Wśród komentarzy przewijają się zarzuty źle dobranych stylizacji i nietrafionych zmian w wyglądzie. Okazuje się, że z przemian bywają też niezadowolone same uczestniczki.

Jedna z kobiet, która poddała się metamorfozie w programie "10 lat młodsza w 10 dni", napisała list do redakcji Plejady. Autorka stwierdza, że Maja Sablewska była w trakcie nagrywania odcinka despotyczna i nie dopuszczała jej do głosu. Uczestniczka poprosiła w pewnym momencie o zmianę butów. W odpowiedzi usłyszała od prowadzącej: "to ja tutaj rządzę".