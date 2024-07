Poszła na przymiarki. Suknia z rozcięciem skradła show

Przygotowania do wydarzenia ruszyły pełną parą. Kluczowy jest oczywiście wybór stroju. Dlatego Wachowicz udała się na przymiarki , a kulisami podzieliła się z obserwatorami na Instagramie. Wiemy, która z trzech sukni najbardziej przypadła im do gustu.

"Przymiarki... Przygotowania do festiwalu piękna w Nowym Sączu. Koniecznie dajcie znać, która kreacja najbardziej wam się podoba?" – napisała Wachowicz pod postem.

"W każdej prezentuje się pani zachwycająco, dlatego nie potrafię wybrać" – skomentowała jedna z fanek. I choć takich komentarzy nie brakowało, to jednak serca internautów skradła kreacja numer jeden . Powodem jest z pewnością kolor, który najlepiej podkreśla urodę gwiazdy Polsatu.

