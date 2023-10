Poszła na randkę z mężem. Tylko spójrzcie, jak się ubrała

Jennifer Lopez i Ben Affleck zaczęli spotykać się w 2002 roku. Choć na palcu gwiazdy muzyki wylądował pierścionek za półtora miliona dolarów, to do ślubu nigdy nie doszło. Para stanęła przed ołtarzem dopiero 20 lat później , gdy okazało się, że stara miłość nie rdzewieje.

Jednak o relację trzeba dbać codziennie. Dlatego duet Bennifer regularnie chadza na randki. Dress code zależy oczywiście od okoliczności. Ostatnio Lopez zamieniła T-shirt i jeansy na błyszczącą sukienkę . Mogła w niej wkroczyć zarówno do restauracji, jak i klubu z muzyką latino. Jedno jest pewne: w przypadku J.Lo nie mogło być mowy o minimalizmie.

Jennifer Lopez ubrała się na randkę w sukienkę w kolorze limonkowym , który nie był wcale oczywistym wyborem. Ten odcień rządził bowiem już w zeszłym sezonie wiosenno-letnim i powrócił po roku, by w chłodniejszych miesiącach ustąpić miejsca wiśniowej czerwieni. Kreacja gwiazdy, która niejednokrotnie wyznaje zasadę "musi się świecić", została wykonana z połyskującego materiału.

Góra ułożyła się w głęboki dekolt w kształcie litery "V" , podczas gdy dół przybrał formę masywnej i asymetrycznej falbany . Całość przypominała nieco opiętą na ciele sukienkę do tańca, która wystąpiła w duecie z błyszczącymi sandałkami na obcasach. Zdjęcia stylizacji trafiły na instagramowy profil J.Lo obserwowany przez ponad 250 milionów osób. Jak wam się podoba?

