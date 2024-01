Potrzyj nim buty. W mig pozbędziesz się białych zacieków

Jak usunać białe plamy z butów?

Białe plamy można usunąć na kilka sprawdzonych sposobów. Trik z mlekiem to niejedyna opcja, którą mamy do dyspozycji. Jeśli nie ma do czynienia ze zbyt wieloma zabrudzeniami, wystarczy nam do tego zaledwie skórka od chleba. Nie każdy bowiem wie, że charakteryzuje się ona doskonałymi właściwościami adsorpcyjnymi, które pomagają wchłonąć jej sól.