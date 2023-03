Potworne wieści z Ukrainy. "Anioł żołnierzy" nie żyje

Zginęła niosąc pomoc

Ukraińcy robią wszystko, by zatrzymać agresora, płacąc za to często najwyższą cenę. Rośnie liczba ofiar, także wśród ludności cywilnej. Tamtejsze media poinformowały o śmierci 29-letniej wolontariuszki, która na co dzień pomagała poszkodowanym żołnierzom. Jana Rychlicka zginęła w czasie ewakuacji rannych z frontu, gdy karetka pogotowia została trafiona przez rosyjski pocisk.