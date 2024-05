Powiedz jej o tym - Nowa edycja kampanii "W kobiecym interesie"

"Brak regularnych kontroli ginekologicznych to niepokojące zjawisko, które obserwujemy od lat. Profilaktyka zdrowia intymnego jest kluczowa z punktu widzenia wczesnego wykrywania problemów zdrowotnych i skutecznego leczenia. Interwencja na czas może zapobiec rozwojowi poważnych zmian, włączając w to nowotwory, co może być decydujące dla życia pacjentek lub znacząco poprawić ich codzienne funkcjonowanie" - podkreśla lek. Joanna Bonarek-Sztaba, ginekolożka-położniczka.

Z raportu wynika, że co druga Polka przypomina bliskim kobietom o badaniach. Najczęściej do wizyty u ginekologa zachęcają się nawzajem przyjaciółki (46%), a następnie mamy (42%), córki (39%) i siostry (37%). Najrzadziej Polki przypominają o regularnych badaniach swoim babciom (8%). Respondentki, które nie zachęcają bliskich kobiet do dbania o zdrowie intymne, twierdzą, że jest to kwestia "spraw prywatnych" (32%) lub uważają, że "każdy jest odpowiedzialny za własne zdrowie" (28%).