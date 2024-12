Powiedz to zdanie. Telemarketer więcej już nie zadzwoni

Telemarketerzy rozpoczynają rozmowy od kuszących ofert. Aby się ich pozbyć lub zniechęcić, eksperci radzą zastosować konkretne strategie. Często nieświadomie wyrażamy zgodę na takie połączenia, nie zwracając uwagi na regulaminy podczas zakupów online.

"Zostałem zbesztany przez jakąś 20-latkę"

Telemarketing to jeden z najstarszych i wciąż powszechnie stosowanych sposobów promocji usług i produktów. Firmy często korzystają z tego narzędzia, by dotrzeć do najszerszego grona potencjalnych klientów. Telemarketerzy korzystają z baz danych, ale nie zawsze wiadomo, w jaki sposób takie dane zostały pozyskane, co prowadzi do irytacji i poczucia naruszenia prywatności.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kilka telefonów tygodniowo z zaproszeniem na bezpłatne badanie wzroku dostawał 64-letni Jan z okolic Grudziądza. - Odebrałem kilka razy. Potem odrzucałem połączenia. Wreszcie coś mnie naszło. Umówiłem się na to niby-spotkanie, ale nie poszedłem. Po kilku dniach zadzwoniła do mnie telemarketerka i po tym, co usłyszałem, opadła mi szczęka - opowiada mężczyzna w rozmowie z Onetem.

- Zostałem zbesztany przez jakąś 20-latkę, jak to bardzo nieładnie, że się umawiam i nie przychodzę. Ale mogę, cytuję, swoje złe zachowanie jeszcze naprawić, przychodząc na kolejne spotkanie, które odbędzie się już za kilka dni - dodaje 64-latek.

Sposób na pozbycie się telemarketera. Wystarczy jedno zdanie

Jak efektywnie zakończyć połączenie z telemarketerem? Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w rozmowie w "Dzień Dobry TVN" zdradziła, co powiedzieć w trakcie telefonu od telemarketera, by się go pozbyć.

- Za każdym razem, jak dzwoni do nas telemarketer, jesteśmy uprzejmi, jesteśmy konsumentami, którzy są świadomi, którzy są dobrymi ludźmi, ale, uwaga, musimy stanowczo powiedzieć, że blokujemy dane u tego administratora. To nie spowoduje zastopowania wszystkich telefonów świata, ale przynajmniej w tej jednej części - tak. I tak konsekwentnie do wszystkich, którzy do nas dzwonią - mówiła ekspertka.

Z kolei Aneta Wrona, ekspertka ds. komunikacji zwróciła uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz. - Nigdy nie podejmuj decyzji zakupowych podczas tego telefonu. Odłożyć, dać sobie czas na przemyślenie, na sprawdzenie w internecie, czy przypadkiem ta sama usługa, ten sam produkt nie kosztuje 1/4 ceny - zaznaczyła.

Zobacz także Pracują w call center. To słyszą od klientów

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!