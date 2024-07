Te słowa Babiarza umknęły widzom. Też są kontrowersyjne

- Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - mówił o utworze "Imagine" Johna Lennona.

Przemysław Babiarz jest doświadczonym dziennikarzem, który od lat współpracuje z TVP. Na igrzyska olimpijskie do Paryża został wysłany jako jeden z polskich komentatorów .

Jego komentarz odnoszący się do utworu Lennona wywołał burzę w mediach, a stacja TVP podjęła radykalne kroki. Dziennikarz został zawieszony.

Słowa padły podczas pokazywania flagi UE przez organizatorów wydarzenia. Zdaniem autorki artykułu to zdanie nawiązuje do antyunijnej propagandy głoszonej przez prezesa PIS-u, Jarosława Kaczyńskiego.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!