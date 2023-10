Agnieszka Dygant o wyborach. "Jestem porażona"

- Imponują mi młode osoby, które kiedyś nie wzięły udziału w głosowaniu, a w tym roku jednak stwierdziły, że biorą los w swoje ręce. I to jest piękne. Osoby w moim wieku lub starsze już brały wielokrotnie udział w wyborach i wiedzą, jakie to ważne. Tyle niepochlebnych rzeczy mówiło się i dalej mówi o młodszym pokoleniu. Ja się chyba najbardziej z tego cieszę, że właśnie to młode pokolenie, przez 5-6 godzin czekało w kolejce, żeby zagłosować. To było super budujące. Jestem wami naprawdę zauroczona - powiedziała Dygant, nie kryjąc wdzięczności.