Powiedziała o zarobkach na początku kariery. Kwota może zdziwić

Anna Dymna - życie prywatne

Choć zawodowo życie Anny Dymnej układało się pomyślnie, prywatnie nie zawsze było tak samo. W 1972 roku została żoną Wiesława Dymnego i choć ich związek nie należał do najłatwiejszych, do dziś nosi jego nazwisko i wspomina go z sentymentem. Dymny zmarł nagle, a jego ciało aktorka znalazła w ich mieszkaniu. Ostatecznie uznano, że przyczyną śmierci był zawał, jednak - jak przyznała Dymna wywiadzie "Warto mimo wszystko" - nie do końca w to wierzy.