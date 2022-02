Powiedziała przyjaciółce, jak nazwie synka. Tej decyzji szybko pożałowała

- Czy to dziwne, że się tym trochę zirytowałam i nadal rozważam nadanie tego imienia? Przecież ona przywłaszcza sobie to imię, które de facto nie należy do niej. Poza tym jej dziecko być może urodzi się w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat i nawet nie wiadomo, czy to będzie chłopiec. Co więcej, ona już w zeszłym miesiącu urodziła chłopca, mogła użyć tego imienia. Czuję się, jakbym złościła się z dość irracjonalnego powodu, albo jakbym była jakaś małostkowa, bo przyznaję, że wciąż rozważam to imię - ciężarna tłumaczy na platformie Reddit.