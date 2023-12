Powieś na choince, a będziesz bogaty. Ta ozdoba zapewnia powodzenie

Podobno to bardzo ważne, co wieszamy na choince i w którym miejscu. Zdaniem wielu, świąteczny czas to magiczny moment w roku, kiedy wszystko może się zdarzyć. Dawniej starano się wykorzystać tę pozytywną energię, aby zapewnić sobie powodzenie w nowym roku. Według przesądów można to było osiągnąć, jeśli powiesiło się na choince tę jedną, wyjątkową ozdobę. Dzisiaj również możemy spróbować przyciągnąć do siebie odrobinę szczęścia, jeśli tylko mamy ochotę.