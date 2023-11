Powieś nad kaloryferem. Momentalnie sobie podziękujesz

Trudne czasy wymagają innowacyjnych rozwiązań

Pewną kreatywnością w podejściu do rozwieszania prania wykazała się niedawno pewna szczwana mama z Wielkiej Brytanii. Megan (@manifestingmegan) zamieściła na swoim kanale na TikToku filmik, w którym dzieli się sposobem na zaoszczędzenie miejsca na suszarce. Dzięki temu może wysuszyć więcej ubrań, a na dodatek szybciej. Dotyczy to zwłaszcza drobnych sztuk odzieży – w jej wypadku były to dziecięce śpioszki, ale trik ma szansę okazać się równie skuteczny w przypadku np. bielizny czy innego drobiazgu.