Sposób na zmechacony sweter. Antidotum masz w domu

Sprawdzony preparat na mechacenie. Wykonasz go w domu

Zmechacony sweter można uratować, sięgając po domowe sposoby. Wystarczy przygotować specjalny płyn do namaczania, który składa się z produktów dostępnych od ręki: 1 szklankę mleka wlej do 2 litrów wody, a następnie zamocz sweter na 3 godziny. Gdy wyznaczony czas upłynie, przepłucz go letnią wodą i rozłóż na płasko do wyschnięcia. Tak potraktowany sweter ponownie stanie się miękki i puszysty.