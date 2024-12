Powoduje ból głowy i uszkadza nerki. Polacy stosują na potęgę

Olej słonecznikowy jest jednym z najczęściej używanych olejów w Polsce. Pozyskiwany z ziaren słonecznika, zawiera wiele cennych składników odżywczych. Jego popularność nie idzie jednak w parze z bezpieczeństwem użytkowania w wysokich temperaturach.

Dlaczego olej słonecznikowy jest niebezpieczny?

Olej słonecznikowy jest stosunkowo tani. Z tego też względu jest jednym z najczęściej używanych olejów - zarówno na zimno, jak i na gorąco. I choć jego pierwsza, zimna wersja nie jest niebezpieczna dla zdrowia, inaczej jest z drugą. Co dzieje się w momencie, gdy podgrzejemy olej słonecznikowy na patelni i zaczniemy na nim smażyć?

Jak napisano na stronie zdrowie.gazeta.pl, podgrzewanie oleju słonecznikowego powyżej 100 st C prowadzi do rozpadu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. W wyniku tego procesu powstają szkodliwe substancje, takie jak glicerol, który może powodować ból głowy i nudności, a w większych ilościach prowadzić do poważniejszych problemów zdrowotnych, takich jak uszkodzenie nerek.

Alternatywy dla oleju słonecznikowego

W związku z tym, powszechnie zaleca się spożywanie oleju słonecznikowego na zimno, jako dodatek do sałatek czy dressingów. Lepszym wyborem do smażenia jest natomiast olej rzepakowy, który ma wyższą temperaturę dymienia. Katarzyna Bosacka w "Dzień Dobry TVN" zauważyła, że olej rzepakowy rafinowany nadaje się do długiego smażenia, podczas gdy tłoczony na zimno jest odpowiedni do jedynie krótkiego podsmażania.

Olej słonecznikowy, mimo swoich zalet, nie jest więc najlepszym wyborem do smażenia. Warto zwrócić uwagę na alternatywy, które są bezpieczniejsze i zdrowsze dla człowieka.

