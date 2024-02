Gdzie wyrzucić zużyty olej? Nie wylewaj go do zlewu

Gdzie wyrzucić zużyty olej? Nie wylewaj go do zlewu

Chwile spędzone w kuchni to dla wielu z nas nie lada wyzwanie. Nie chodzi tylko o przygotowanie posiłków, ale także o uporządkowanie brudnych garnków, sztućców czy wyrzucenie obierków. Kłopotem jest też zużyty olej z patelni. Gdzie należy go wylać?

W dzisiejszych czasach chyba każdy wie, jak ważne jest segregowanie śmieci. To, że odpadki po warzywach i owocach należy umieszczać do pojemnika z odpadami biodegradowalnymi, a plastikowe opakowania do żółtego kubła, wie większość z nas.

Problematyczne staje się jednak zutylizowanie oleju, którego użyliśmy do smażenia frytek, kotletów czy jajek sadzonych. Podpowiadamy, co z nim zrobić.

Co zrobić ze zużytym olejem?

W wielu sytuacjach zużyty olej nie koniecznie musi od razu zostać zutylizowany. Jeżeli nie jest przypalony, warto go użyć ponownie. Kiedy ostygnie, możesz przelać go do słoika lub butelki i przechowywać go w ten sposób w miejscach pozbawionych bezpośredniego światła słonecznego np. w lodówce, lub w szafce znajdującej się w rogu kuchni. W przypadku, gdy w oleju znajdują się resztki jedzenia, przed przelaniem warto przefiltrować go przez sitko o drobnych oczkach.

Zużyty olej rzepakowy możesz również zastosować do produkcji domowego mydła gospodarczego, co jest ciekawym pomysłem dla osób chcących działać bardziej ekologicznie. Ten sam olej może również służyć do impregnacji drewnianych desek kuchennych, a nawet drewnianego ogrodzenia.

Nie wylewaj oleju do kanalizacji

Jeśli olej nie nadaje się do dalszego użycia w kuchni, istnieje szereg opcji, jak bezpiecznie go wyrzucić. Przede wszystkim pamiętaj, że nie wolno wlewać go do zlewu lub toalety. Jest to absolutnie zabronione, ponieważ olej po użyciu może uszkodzić plastikowe elementy odpływu takie jak syfon czy część rur odpływowych.

Inną przyczyną, dla której nie powinno się wylewać używanego oleju do zlewu, jest ryzyko zablokowania rur. Resztki pożywienia w stygnącym oleju mogą przylegać do wnętrza rur i stopniowo zmniejszać ich przepustowość. Z biegiem czasu mogą one całkowicie zatkać rurę. Zalegający tłuszcz, stając się gęsty i twardy, przez co jest trudny do usunięcia przy użyciu standardowych metod czyszczenia, co może wymagać użycia silnych środków chemicznych lub interwencji specjalistów.

Gdzie wylać olej po smażeniu?

To, gdzie umieścić zużyty olej zależy od jego ilości. Zazwyczaj po przestygnięciu warto umieścić go w niewielkiej butelce i wyrzucić do pojemnika na odpady komunalne. Mniejsze ilości można usunąć, wycierając patelnię ręcznikiem papierowym, a następnie również umieścić odpadek w koszu na odpady komunalne.

