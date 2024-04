Już pojawiły się w polskich lasach. Samce wydalają trującą substancję

Grasuje od marca aż do czerwca. Nic więc dziwnego, że wraz z nadejściem cieplejszych dni oleica fioletowa coraz częściej zaczęła być widywana w lasach. Jak ją rozpoznać i dlaczego kontakt z nią może być dla nas tak groźny?

Oleica fioletowa słynie ze swojej zwinności i szybkości. Trudno jej usiedzieć dłużej w jednym miejscu, jednak to nie przeszkadza jej w złożeniu nawet 10 tys. jaj. Co ciekawe, larwy, które się z nich wykluwają, na samym początku żywią się pszczelimi jajami, a następne nektarem oraz pyłkiem, dostarczanym im właśnie przez pszczoły.

Dorosła oleica fioletowa wyróżnia się swoim charakterystycznym pancerzem w niebiesko-czarnym, metalicznym kolorze. Warto również wiedzieć, że chrząszcz ten może mierzyć od 10 do nawet 35 mm.

Mimo że obie płcie oleic fioletowych są do siebie bardzo podobne, można z łatwością je od siebie odróżnić. Samice wyróżniają się prostymi czółkami, a samce mają je z kolei zagięte.

Najwięcej obaw powinno budzić w nas spotkanie z samcami oleic fioletowych. Nie wszyscy wiedzą, że to właśnie z ich nóg wydobywa się żółta substancja, w której składzie znajduje się kantarydyna, która uznawana jest za truciznę.

