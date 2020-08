Powrót do szkół we wrześniu. Małgorzata Trzaskowska zadała ważne pytania

"Niedługo koniec wakacji, dzieci już teraz przyzywają swój powrót do szkoły, moja córka czekała na spis podręczników do drugiej klasy liceum, pojawił się wczoraj. Po tak długiej przerwie wszystkim towarzysza emocje, jak to będzie? Czy uda się normalnie rozpocząć rok szkolny? Czy jesień będzie bezpieczna? Czy pandemia znowu zmusi nas wszystkich do izolacji i dużego zamieszania w życiu codziennym?" – zadawała ważne pytania. Swój post zakończyła życzeniami skierowanymi do nas wszystkich. "Trzymam kciuki, aby nam wszystkim, naszym rodzinom ta druga część roku ułożyła się szczęśliwie".