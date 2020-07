Chciała wrócić do pracy, ale nie mogła. Trzaskowska 6 lat spędziła w domu

Dodatek do emerytury i dodatkowy urlop dla matek

Zdradziła też, że jedno z jej dzieci było chore, przez co Trzaskowska przez 6 lat nie pracowała zawodowo. Właśnie stąd wziął się pomysł dodatku do emerytury dla matek. Trzaskowska postulowała, aby wynosił on 200 zł za każde dziecko. Miałby, choć nieco rekompensować utracone lata składkowe kobietom, które nie mogły wrócić do pracy po urodzeniu dziecka. A wiadomo, jeśli nie pracujesz i nie odprowadzasz składek do ZUS, nie możesz liczyć na godziwą emeryturę.