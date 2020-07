Małgorzata Trzaskowska o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej. "Przyznam, że jest to także dla mnie nie do przyjęcia"

Małgorzata Trzaskowska o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej

Bunt narasta w Polkach. Wiele środowisk feministycznych głośno mówi, że nie zgadzają się na takie traktowanie. Po stronie oburzonych Polek opowiedziała się również Małgorzata Trzaskowska, która na swoich profilach w mediach społecznościowych wyraziła swoje niezadowolenie. "Przyznam, że jest to także dla mnie nie do przyjęcia. My, Polki mamy prawo godnie żyć. To oczywiste, że jestem przeciwna próbie wypowiedzenia konwencji, dzięki której każda kobieta traktowana jest jak pełnoprawna obywatelka i MUSI być chroniona przez prawo. […] Nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek rząd nie uznawał praw kobiet i nie zapewniał im bezpieczeństwa" – napisała była kandydatka na pierwszą damę.