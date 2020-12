Powrót dzieci do szkół. Jaki scenariusz zakłada minister zdrowia?

Możliwy termin powrotu uczniów

Niedługo później sam premier zabrał głos w tej sprawie. Wyjaśnił, że choć bardzo chciałby, aby dzieci powróciły do placówek jak najszybciej, to jednak nie może składać żadnych deklaracji ani obietnic z tym związanych. Mateusz Morawiecki przyznał również, że wszystko zależy także od dystrybucji szczepionek, co w praktyce oznacza, że dopiero na przełomie grudnia i stycznia będzie można podejmować jakieś decyzje.

Minister zdrowia podaje szczegóły

Zbliżające się święta i nadchodzące ferie są dla wielu pretekstem do rozmów na temat możliwego powrotu dzieci do szkół. Minister Niedzielski w dalszej rozmowie z TOK FM dodał, że w niedalekiej przyszłości jest planowane testowanie nauczycieli z kilku województw. Nie podał jednak, co to oznacza dokładnie.