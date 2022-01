Powstała aplikacja ułatwiająca apostazję. Wirtualnym przewodnikiem jest diabełek

"AppOstazja"

Aplikacja, która pojawiła się właśnie w sklepie Google Play, czyli "AppOstazja", jest dziełem jednej z koszalińskich agencji kreatywnych. Inspiracją do jej powstania był żart Andrzeja Rysuje, który w jednym z autorskich rysunków napisał: "Co Kościół może zrobić dla młodych? Apkę do Apostazji".