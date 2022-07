"Powtarzał, że bez niego skończy w rynsztoku". Związek, którego nie da się naprawić

Kiedy brać nogi za pas?

Przemoc. - Jeśli w relacji występuje przemoc, to zdecydowanie jest to sygnał do odwrotu – mówi Popławska. – Nie mam na myśli wyłącznie przemocy fizycznej, czyli bicia, szturchania, popychania, uniemożliwiania opuszczenia domu lub pomieszczenia, ale mówię też o znacznie częściej występującej przemocy psychicznej. Jej przejawów może być bardzo wiele i może mieć ona różny charakter. Wymienię te przykłady, z którymi najczęściej się spotykam. Chodzi o wyzywanie, poniżanie, straszenie. Jednej z moich pacjentek partner powtarzał, że bez niego skończy w rynsztoku, a on jest jej ostatnią szansą na normalność – cokolwiek by to miało oznaczać. Mówił, że bez niego nie ułoży sobie z nikim życia, bo jest beznadziejna. Powtarzał, że co najwyżej może znaleźć sobie kogoś wyłącznie do łóżka i to na jedną noc. Groził, że ją porzuci, jeśli nie zacznie zachowywać się tak, jak on sobie tego życzy. Wielokrotnie w czasie niepohamowanych napadów złości mówił jej, że to koniec związku, że z nią zrywa, wyprowadza się. Szantażował ją, że ma nową "koleżankę", która jest w niego wpatrzona i która na pstryknięcie palców będzie jego partnerką.