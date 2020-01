WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne oznaczenia na metce Joanna Kobylańska 02-01-2020 (12:01) Poznaj "tajemnicze" oznaczenia na metkach. Jak je odczytać? Co prawda, pranie nie jest trudne do wykonania, ale pewnie niejeden raz zastanawiałaś się nad niektórymi oznaczeniami na metce. Część z nich jest zrozumiała, lecz zdarzają się symbole, które trudno rozpoznać. Dzięki temu, że będziesz zwracała większą uwagę na oznaczenia, zapewnisz swoim ubraniom lepszą pielęgnacją. Sprawdź sama, że oznaczenia na metce są banalne do rozwikłania. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Label with laundry care symbols close-up on clothing (Fotolia, Fot: © Africa Studio) Jeśli chcesz unikną wpadek podczas prania, koniecznie poznaj oznaczenia na metce, aby z łatwością dopasować temperaturę wody oraz sposób prania. Uważnie przyglądając się symbolom przy każdym ubraniu, szybko zrozumiesz, w jaki sposób czyścić swoją odzież. Poniżej znajdziesz najważniejsze wskazówki dotyczące oznaczeń na metkach. Oznaczenia na metkach – pranie iStock.com Podziel się Pierwszym oznaczeniem drukowanym na metce jest symbol prania. Z tego piktogramu dowiesz się czy dane ubranie można prać w pralce czy ręcznie i w jakiej temperaturze. Liczba, która przedstawiona jest w symbolu miski oznacza maksymalną temperaturę prania. Przekreślony piktogram prania świadczy o tym, że ubranie musi być oddane do pralni chemicznej. Miska z dłonią to znak prania ręcznego, ale także w pralce ze specjalną funkcją. Grube podkreślenia pod miską oznaczają korzystanie z dodatkowego programu do prania rzeczy delikatnych. Oznaczenia na metce – wybielanie Domena publiczna Podziel się Drugim symbolem nadrukowanym na metce jest oznaczenie wybielania. Charakteryzuje się znakiem trójkąta, a jeśli znajdziesz go na ubraniu, to możesz poddawać odzież wybielaniu. Pamiętaj, że podczas prania tkanin delikatnych (szczególnie w bardzo intensywnych kolorach), wybielanie jest całkowicie wykluczone. Analogicznie, jak w przypadku prania, przekreślony trójkąt oznacza zakaz korzystania z tej metody. Gdy na metce znajdziesz oznaczenie trójkąta z wpisanym wewnątrz niego symbolem chloru – dodatkowo możesz poddać odzież chlorowaniu. Proste, prawda? Oznaczenie na metce – suszenie Domena publiczna Podziel się Trzecim w kolejności symbolem na metce jest kwadrat, który oznacza rodzaj suszenia wypranej poprzednio rzeczy. Zwróć szczególną uwagę na kropki umieszczone wewnątrz tego oznaczenia: pojedyncza oznacza suszenie w suszarce w niskiej temperaturze, natomiast dwie oznaczają suszenie w suszarce o normalnej temperaturze. Możesz korzystać z suszarki wyłącznie wtedy, gdy oznaczenie na metce jest kwadratem opisanym na kole. W przeciwnym wypadku będziesz musiała skorzystać z klasycznego suszenia mechanicznego, ale również istnieje kilka zastrzeżeń. Kreski narysowane w kwadracie oznaczają możliwość suszenia ubrań rozwieszonych na wieszakach albo lince i pozostawionych w cieniu. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych wpadek i wszystkie symbole na metce nie będą dla ciebie żadną tajemnicą. Oznaczenia na metce – prasowanie Domena publiczna Podziel się Czwartym oznaczeniem na metce jest symbol prasowania, które graficznie przedstawione jest w postaci żelazka. Piktogram wyjaśnia czy dane ubranie może być uprasowane, a jeśli tak to w jakiej temperaturze. Jeżeli przy żelazku znajdziesz trzy kropki, możesz prasować przy wysokiej temperaturze, natomiast im mniej kropek, tym bardziej musisz uważać. Oznaczenia na metce – pranie chemiczne iStock.com Podziel się Ostatnim, piątym oznaczeniem na metce jest symbol świadczący o możliwości prania w specjalnych pralniach chemicznych. Najczęściej spotkasz kółko z literą wewnątrz, więc po natrafieniu na tego typu oznaczenie, nie próbuj samodzielnie czyścić odzieży. Konkretne litery na kole odpowiadają rozpuszczalnikom i innym odczynnikom chemicznym, które ułatwią odepranie zabrudzenia, ale nigdy nie stosuj ich na własną rękę – pozostaw to fachowcom. Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne