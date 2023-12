Poznali się na planie "Rodzinki.pl". Ich nowe zdjęcie robi furorę

Okazało się jednak, że wciąż utrzymują ze sobą kontakt. Niedawno pochwalili się zresztą wspólnym zdjęciem na Instagramie. Na fotografii widać ich roześmiane twarze, co nie umknęło uwadze internautów. Co więcej, to nie pierwszy raz, gdy tych dwoje się spotyka. Obserwatorzy pary zaczęli zastanawiać się, czy są razem.