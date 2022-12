Poznali się w czasach młodości. "Wiem, że mu się podobałam"

- Nie jest to moment, by wchodzić w szczegóły, ale Emilian był mężczyzną wrażliwym na wdzięki kobiece i wiem, że mu się podobałam. I to z wzajemnością. Miło i z sentymentem to wspominam. On umiał prawić komplementy, sprawiać, że kobieta przy nim czuła się wspaniale. Ogromnie lubiliśmy przebywać w swoim towarzystwie, ale zostaliśmy na stopie przyjacielskiej. Zawsze jak się spotykaliśmy, to jednak miło spędzaliśmy czas. Był dżentelmenem i podobał się kobietom - oznajmiła Laura Łącz.