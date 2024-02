Poznali się w przedszkolu. Są razem 54 lata

Peszek twierdzi, że zakochał się, mając zaledwie sześć lat. Powiedział rodzicom przyszłej żony, że "ze wszystkich dziewczyn w przedszkolu najbardziej odpowiada mu Teresa i to z nią się ożeni". Obietnicę spełnił, ale trochę później.

Najpierw ich drogi się rozeszły, bo poszli do różnych szkół podstawowych. Ponownie spotkali się w liceum, gdzie zostali kolegami z jednej ławki.

Droga do serca Teresy nie była łatwa. Jan Peszek musiał konkurować z rzeszą adoratorów.

Pewnego wieczoru aktor wyznał: "tak, chcę być z tobą". Jak podkreśla, wtedy oznaczało to, że chce być z nią na całe życie.

W 1969 roku Peszkowie stanęli na ślubnym kobiercu. W małżeństwie szczęśliwie trwają do teraz.

- Jesteśmy normalni. Kłócimy się, mamy momenty ciszy. Wzajemnie szanujemy to, co robimy, a co najważniejsze, mamy wzmocnienie w postaci dzieci, które są naszym zdaniem bardzo udane. Obydwoje z żoną dużo pływamy, nurkujemy. (...) Wspólne pasje są istotnym elementem w związku. Ale też posiadanie własnego terytorium. Lubię ludzi wolnych - powiedział w tym samym wywiadzie.