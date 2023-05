Wynajął detektywa. Gdy poznał prawdę, natychmiast odwołał ślub

Jak twierdzi, takie podejrzenia to jeszcze nie powód, by wynająć detektywa, ale raczej punkt wyjścia do szczerej rozmowy, by poukładać relację jeszcze przed ślubem. Gorzej, jeśli nie ma przesłanek, by przypuszczać, że ktoś jest nam niewierny, a mimo tego decydujemy się, by go sprawdzić. - To niekorzystny prognostyk dla relacji. Oznacza to, że osoba, która wynajmuje detektywa, ma trudności z zaufaniem i potrzebuje potwierdzenia, ponieważ samo dane słowo to dla niej za mało. Mając takie myślenie, należałoby zadać sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi do wejścia w poważny związek - radzi Kucewicz.