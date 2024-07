Pozowała do zdjęcia tyłem. Ażurowa kreacja to prawdziwa rakieta

Wszystko wskazuje na to, że aktorka najgorętsze trendy ma w małym palcu. Wybrała najmodniejszą opcję na lato 2024. Tę stylizację trzeba zobaczyć!

"Jedyny właściwy kierunek! Dla mnie wakacje bez wody to nie wakacje. A jeśli akurat nie ma w pobliżu jeziora, to morze… też może być" - napisała pod ostatnim zdjęciem.

Długą spódnicę połączyła z bluzką do kompletu. Na pierwszy rzut oka stylizacja wyglądała jak sukienka w wersji maxi. Do ażurowego zestawu dobrała płaskie klapki. To idealna opcja na wakacje. Modnie i zarazem wygodnie.