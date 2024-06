Pokazała, czyją jest żoną. 4 lata temu wzięli sekretny ślub

Katarzyna Dąbrowska to aktorka filmowa i teatralna, którą wielu widzów kojarzy z roli Wiktorii w serialu "Na dobre i na złe". Prywatnie jest żoną reżysera Jarosława Tumidajskiego, z którym obchodzi właśnie czwartą rocznicę ślubu. Z tej okazji podzieliła się prywatnym zdjęciem.

Katarzyna Dąbrowska i Jarosław Tumidajski poznali się w 2016 roku w Teatrze Współczesnym. On wystawiał wówczas swój spektakl. Ona grała w nim jedną z ról.

Od tamtego momentu ich życie prywatne przeplata się z życiem zawodowym. Nie brakuje w nim jednak sporów - w szczególności, jeżeli chodzi o przestrzeń związaną z pracą. Katarzyna Dąbrowska nie ma o to pretensji do męża, który doskonale ją zna.

